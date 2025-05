Comerciantes de Gamarra anuncian paro por inseguridad ciudadana

El emporio comercial de Gamarra se sumará a un paro nacional convocado para el martes 14 de mayo en protesta contra la ola de extorsiones, sicariato e inseguridad que afecta no solo a los comerciantes de La Victoria, sino a diversos sectores del país.

“Efectivamente, estamos siendo golpeados por la delincuencia, no solo en Gamarra, sino en todo el país. Nosotros, como empresarios, también tenemos responsabilidad social y por eso convocamos a una jornada de protesta. Lo que sucede en Pataz y en otras zonas muestra el abandono total del Estado”, declaró Choque.

En esa línea, criticó a la presidenta Dina Boluarte por minimizar el problema de la inseguridad. "Decir que esto viene de hace veinte, treinta o cuarenta años es lavarse las manos. Eso demuestra incapacidad. No hay liderazgo ni soluciones".

“Gamarra se paraliza. No habrá atención. El 85 % del Perú vive del día a día, si no trabajamos no comemos, pero esta vez vamos a parar un solo día para marchar por la paz, por la justicia y la seguridad que todos merecemos”, dijo.