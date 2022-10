[VIDEO] Alcalde del distrito de Ccapi – Cusco se encadenó frente a la PCM

El alcalde del distrito de Ccapi – Cusco se encadenó frente a la puerta de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) debido a que no viene siendo atendido y escuchado por el gobierno. El burgomaestre, Climaco Pumahualcca, indicó que dos proyectos de saneamiento básico no tienen presupuestos. Agregó que el gobierno no los financia pese a haber tenido varias reuniones con la PCM. Por su parte, el acalde del distrito de Colcha pidió presupuesto para obras de educación y para la culminación de un colegio de alternancia. Señaló que lleva 15 días en la capital debido a que no lo atienden.