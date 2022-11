[VIDEO] Aníbal Torres a gobernadores electos: Van encontrar la justicia totalmente desacreditada en todos sus niveles

El jefe del Gabinete Ministerial se dirigió a los gobernadores electos y les manifestó que van “a recibir el gobierno en una circunstancia sumamente difíciles”. Agregó que “van a encontrar las ciudades sin agua, desagüe, pistas, veredas, vías de comunicación hechas un desastre, hospitales no implementados, reparados o no sin posta médica”. Agregó que “van a tener las críticas de la prensa que desinforma”. Posteriormente, se dirigió al Congreso y mencionó que la “oposición debe entender que ellos han sido elegidos para trabajar en el bien del pueblo y no tener como única agenda la vacancia presidencial porque estamos creando una inestabilidad política”.