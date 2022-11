[VIDEO] Bancada de APP: Hemos desvirtuado cada argumento del presidente al decir que el Congreso es golpista

El vocero de APP, Alejandro Soto, dijo que han presentado a la misión de la OEA un “documento que grafica los instrumentos que demuestran que las acusaciones hechas por el presidente Castillo contra el Congreso son completamente falsas”. Agregó que “han desvirtuado cada argumento del mandatario al decir que el Parlamento es golpista”. A su vez, dijo que espera un informe imparcial. En tanto, Lady Camones, mencionó que han descartado la “instrumentalización de la Subcomisión para atacar”. Remarcó que no se ha tocado el tema de la cuestión de confianza. Por su parte, Eduardo Salhuana comentó que “la voluntad diálogo existe en la sociedad civil, pero lamentablemente no lo hay en el Poder Ejecutivo tras no convocar el Consejo de Estado”.