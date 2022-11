[VIDEO] Ministro Sánchez: Ningún funcionario me ha solicitado monto económico a cambio de direccionar obras

El ministro de Comercio Exterior y Turismo aseguró que no tiene “conocimiento alguno de una citación” tras ser involucrado en la presunta entregar irregular de dinero al exsecretario del Despacho Presidencial a fin de que este se mantenga en silencio. Luego, expresó que “son entredichos de colaboradores eficaces y que aguardo con tranquilidad y serenidad desmentir cada una de esas afirmaciones”. En esa línea, remarcó que “jamás el señor Pacheco me ha solicitado alguna acción ilegal”. Agregó que no conoce “ningún acto ilícito en el tramo en que ejercía su responsabilidad”. Posteriormente, también rechazó cualquier acto ilegal durante su elección como congresista.