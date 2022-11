[VIDEO] Roberto Chiabra: La imagen de nuestro país está en el suelo por culpa de Pedro Castillo

El congresista no agrupado dijo que el presidente Castillo tiene que quedarse en el país para recibir a la comisión de alto nivel de la OEA. No obstante, expresó que el jefe de Estado “siempre se corre de los momentos más difíciles”. Sobre la situación en la DINI, mencionó que el ministro del Interior debió dejar el cargo. A su vez, indicó que Alejandro Sánchez Sánchez no está en la lista de recompensas “porque sabe que pierde el cargo”. En esa línea, remarcó que “merece una segunda interpelación para ser censurado”.