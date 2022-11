[VIDEO] Walter Ayala negó que Bruno Pacheco le haya entregado dinero

El exministro de Defensa dijo que “no es posible que el Ministerio Público utilice la forma de organización criminal para cualquier tema". Agregó que "no hay secuencia para argumentar que haya organización criminal en el caso de ascensos en las Fuerzas Armadas”. Sobre Bruno Pacheco, dijo que lo asesoró gratis y que “nunca me ha pagado un sol”. Posteriormente, remarcó que Pedro Castillo “es una buena persona, uno del campo con buenas intenciones” e indicó que “todavía cree que no es corrupto”.