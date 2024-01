Vladimir Cerrón desde la clandestinidad: Yo me entregaría la justicia, pero no a la injusticia

"Yo me entregaría a la justicia, pero no a la injusticia. El haberme entregado anteriormente considero que fue un error porque después de haberme despojado del cargo (de gobernador regional de Junín) con esa sentencia, me destituyeron de la universidad, del hospital, me hicieron pagar una reparación civil onerosa y me inhabilitaron políticamente. En agosto del 2023 esa sentencia fue anulada y me pregunto quién devuelve todos mis derechos violados", declaró.