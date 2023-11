Waldemar Cerrón sobre colaboración eficaz: "No nos parece que debe infinitizarse el proceso judicial"

"Nosotros hemos presentado este proyecto de ley en el sentido que no solamente es el tiempo, se refiere también a la presencia de un abogado, de un fiscal, de un superior y que sea grabado la colaboración eficaz de quien está dando este tema. No nos parece que debe infinitizarse el proceso judicial. Hay temas que hemos recibido que en el último momento el colaborador después de tres o cuatros años de estar encerrado en la cárcel dice: no, me arrepiento de mi declaración. Quién le devuelve al ciudadano esos tres o cuatro años", sostuvo.