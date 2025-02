Soto aclara que paga su almuerzo y defiende buffet del Congreso

El congresista Wilson Soto de Acción Popular se pronunció este jueves respecto a la controversia generada por el renovado buffet del Congreso de la República, cuyo costo asciende a S/ 1,6 millones. En una entrevista con Canal N, Soto defendió la existencia del servicio, asegurando que no se trata de una medida nueva y que ha sido una práctica común en el Congreso durante las últimas cuatro décadas.

Soto defiende nuevo buffet del Congreso

“No es nada nuevo, tampoco hay que sorprenderse”, dijo el parlamentario, refiriéndose a la renovación del buffet. Soto destacó que este tipo de servicios de alimentación han sido parte de la rutina parlamentaria desde hace mucho tiempo, y recalcó que no debe ser motivo de asombro para la ciudadanía.

Sin embargo, el congresista aprovechó la ocasión para aclarar que él no se beneficia de este servicio en particular. “Yo pago mi propio almuerzo. Algunas veces, traigo mi almuerzo de mi casa”, explicó, dejando en claro que prefiere no utilizar el buffet del Congreso. De esta manera, Wilson Soto quiso despejar cualquier duda sobre el uso personal de los recursos públicos destinados al servicio alimentario.