Zamir Villaverde solicitó tutela de derechos al Poder Judicial

“Esto a mí me viene perjudicando económicamente, tanto a mi como a mis empresas, en un marco que no me corresponde. Que se me investigue dentro de lo que es legal. El mismo Ministerio Público ha dicho que está investigando en lo que se refiere a Pedro Castillo y su organización criminal. Lo de Pedro Castillo empieza en 2021, nada tiene que ver lo que ocurrió entre el 2012 y el 2020. Me quieren mantener en esta investigación porque soy mediático o porque necesitan de mi presencia para tenerme ahí a como dé lugar. Necesito que se precise y sustente cual es la vinculación que yo tendría con los demás imputados”, dijo.