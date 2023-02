Se confirma fecha y hora del primer Universitario vs Alianza Lima del 2023

Junto a este importante encuentro, la fecha 5 continúa con los otros equipos que disputan la Liga 1. Comenzando el viernes 17 de febrero con el encuentro Sporting Cristal vs Melgar en el estadio Alberto Gallardo a las 4pm; el sábado 18 jugarán Sport Huancayo vs Cienciano en el estadio IPD de Huancayo a la 1pm y en simultáneo el Sport Boys vs Carlos A. Manucci en el Alberto Gallardo y el UTC vs Cantolao en el estadio Héroes de San Ramón a las 3.30pm.