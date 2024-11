¿QUÉ REDES SOCIALES NO PODRÁN USAR LOS MENORES DE EDAD EN AUSTRALIA?

Las compañías que no cumplan se enfrentan a multas de hasta 33 millones de dólares. Los sitios afectados son Facebook, X, Instagram, Tiktok, Snapchat y Reddit. Estos tienen un año para decidir cómo aplicar el límite de edad.

Los niños no están contentos con la decisión del Parlamento. Se está a la espera de que las autoridades australianas den más información sobre la norma, pues la legislación actual no ofrece detalles sobre cómo será aplicada, lo que genera preocupación entre los expertos de que simplemente será una ley simbólica que no se puede hacer cumplir.