Gustavo Petro rechaza asistir a la investidura de Maduro

¿Por qué Petro se niega a asistir a la toma de mando de Maduro?

"Las elecciones en Venezuela no fueron libres. No hay elecciones libres bajo bloqueos... No podemos reconocer unas elecciones que no fueron libres y esperamos que puedan celebrarse pronto sin bloqueos ni intimidaciones internas", expresó Petro en su cuenta de X.