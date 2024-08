'No dejaremos las calles. No se dejen intimidar, muchísimo menos deprimir o asustar o desmoralizar por fuerzas oscuras que pretenden incomunicarnos y sembrar miedo entre nosotros. No lo permitan. Ayudemos a nuestros familiares y vecinos a no ser víctimas de esas campañas de terror. Déjenlas a un lado. Nosotros tenemos la inteligencia, la firmeza y la serenidad de este movimiento', expresó.