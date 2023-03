Hania Pérez de Cuellar invocó a que los alcaldes empadronen a las familias afectadas por las lluvias

Finalmente, y como temas apartados a la emergencia, la ministra de Vivienda señaló que la propuesta de vacancia presentada en contra de la presidenta Dina Boluarte no prosperará. "Hay que respetar la decisión o facultad del Congreso, somos muy respetuosos de la autonomía y separación de poderes, el Congreso tiene esa facultad, yo personalmente confío que esa propuesta de vacancia no va a prosperar, también tiene un origen que es ideológico, político creo que en este momento debemos unirnos, la emergencia no tiene tintes políticos, lo único que tiene que primar es la blanquirroja {...] tengo la confianza que no va a prosperar y seguiremos trabajando 24/7", dijo la ministra.