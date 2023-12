Abogado de Alberto Fujimori: "Vamos a alcanzar justicia en el TC"

"No nos han rechazado de ninguna manera la validez de la sentencia del Tribunal Constitucional. El señor magistrado no le ha quitado validez. Nos encontramos insatisfechos, porque se pudo haber alcanzado justicia; tal vez no lo lograremos acá, pero continuaremos con la batalla en el Tribunal Constitucional a efecto de que se pueda ejectuar, a más breve plazo, la orden de excarcelación. Pediremos, oportunamente, que el TC pueda ejectuar este fallo, esta sentencia", dijo.