Abogado de bomberos fallecidos en accidente en aeropuerto Jorge Chávez: "En el control hay una persona que aparece durmiendo"

“[Había] tres personas, una de ellas claramente durmiendo, y no es un segundo, se toma un tiempo prolongado y luego aparece en otra imagen manipulando el celular. No sabemos lo que estaban haciendo. Sus otras dos compañeras tampoco dicen nada al respecto. ¿Esos son los controladores aéreos que tenemos? Son 13 videos en total, ninguno aparece con hora, y según Corpac, aparecería el momento en el cual se produjo el accidente. No sabemos si fue cuando estaba durmiendo, cuando estaba con el celular o si estaba despierto. Nos están ocultando información”, sostuvo en declaraciones a Canal N.