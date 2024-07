Abogado de Dina Boluarte: "La omisión en no comunicar una cuenta no hace que una persona tenga desbalance patrimonial"

“Este informe, desde nuestra perspectiva, porque así nos han comunicado, vence el 24 de julio. Y la Contraloría tiene dos alternativas, archivar porque se ha determinado la justificación patrimonial, o comunicar a través de un informe que determina irregularidades administrativas, no desbalance patrimonial. La omisión en no comunicar una cuenta no hace que una persona tenga desbalance patrimonial”, dijo en N Portada de Canal N.