Abogado de Harvey Colchado sobre torta que provocó su suspensión: "No hay prueba fehaciente de la autoría"

“Eso es inconstitucional, no se puede someter a una investigación creada después de producirse los hechos (...) por eso estamos planteando el amparo porque no hay suficientes garantías. Él no mandó a hacer la torta, no tomó una fotografía, ni la difundió. Mi patrocinado niega eso y no hay prueba fehaciente de ello. Por eso, ameritaba una investigación preliminar, no de frente con esta sanción”, agregó.