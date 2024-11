Abogado de Humala: No preocupa la declaración de Belaunde Lossio

El abogado de Ollanta Humala , Wifredo Pedraza, cuestionó las declaraciones de Martín Belaunde Lossio , quien confesó en el juicio oral que se le sigue al expresidente, que Jorge Barata, exdirector ejecutivo de Odebrecht en el Perú, entregó US$ 400 mil para la campaña del Partido Nacionalista en las elecciones del 2006.

De acuerdo con Pedraza, Barata ha dicho que no conoce a Belaunde Lossio, que nunca se reunió con él y que es absolutamente inverosímil que él saque de su cajón US$ 400 mil de su cajón y se lo entregue en la mano.

"A nosotros no nos preocupa la declaración de Martín Belaunde, muy sonora, sin duda. Dugo que tenga herramientas para corroborar. Me llama la atención que, después de tantos años, y que Martín Belaunde no haya hecho defensa en su proceso, coincidentemente aparezca con una colaboración aprobada en primera instancia por el jez Concepción Carhuancho, intentando salvar una tablita para el fiscal", dijo en N Portada de Canal N.