Abogado de Junior Izquierdo: Santiváñez trata de confundir

“Se trata, en primer lugar, de la conversación que mi patrocinado grabó. Enfatizo esto porque he escuchado esta tarde al ministro del Interior, aparente mente tratando de confundir a la opinión pública o a la prensa, al decir de que esta grabación es de un celular y no hay ninguna grabación con un celular. Esto no tiene nada que ver con su celular, esto tiene que ver con la grabadora, del tamaño de un USB, que mi patrocinado entregó el jueves 29 de agosto del 2024 a la Fiscalía de la Nación”, dijo en N Portada de Canal N.