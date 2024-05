Abogado de Nicanor Boluarte aseguró que fue una "coincidencia" encuentro entre Morán, la presidenta y su defendido

"Estamos ante la mentira de una persona que tiene un sueño frustrado por ser ministro. Esa es la realidad de las cosas. No ha habido tal reunión, lo que hubo fue una coincidencia de ambas personas en el estadio de Mateo Castañeda. No se ha pactado ninguna reunión y mi patrocinado ni siquiera ha cruzado palabra con el señor Morán. La coincidencia física no es una reunión. No hablaron, no hubo un intercambio de palabras y estoy seguro que se va a demostrar a luz de las evidencias", agregó al respecto.