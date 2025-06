En entrevista con Cuarto Poder, explicó que las condiciones actuales no permiten un ingreso seguro para los peatones debido a las limitaciones de infraestructura.

Actualmente, el acceso se da por una vía provisional a través de puentes modulares. Sin embargo, Zambrano señaló que estas estructuras son estrechas y no cuentan con veredas, lo que hace inviable y riesgoso el tránsito peatonal por esa ruta.

Esta entrada provisional no fue diseñada para permitir el paso seguro de peatones y no cuenta con la infraestructura básica como veredas o espacios amplios.

Zambrano agregó que esta situación no se resolverá en el corto plazo, pues no hay coincidencia entre las rutas peatonales construidas y el ingreso del nuevo terminal aéreo. Por tanto, no habrá acceso peatonal habilitado hasta que se concluya la obra definitiva.