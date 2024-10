"Hay un elemento de estrés adicional que no está monitoreado ni debidamente mapeado. No solamente es el tema interno de cómo tiene que estar la operativa del aeropuerto, las pruebas que se tienen que hacer, marcha blanca no va a existir, eso se va hacer sobre la operación. Una cosa es el papel, la teoría y otra con los pasajeros", expresó Gutiérrez.