AFP: Un 65.6% está de acuerdo en aprobar nuevo retiro, según encuesta de CPI

Ante la pregunta "¿Está usted afiliado a alguna AFP?" un 31.5% contestó de manera afirmativa, mientras que el 68.5% dijo que no. De este total, se dividió de acuerdo al nivel socio económico. En el sector AB, el 46% señaló que sí aporta. En tanto, el 70.2% del nivel C indicó que no lo hace.