Agente del Estado peruano ante la Corte IDH: "En el Perú, no hay sentenciados por delitos de lesa humanidad"

"La Corte IDH le ha dicho al Congreso que deje de ejercer una competencia innata, natural y propia que es la de legislar ante un proyecto de ley, que no es ley, y que no es una ley de amnistía [...] Hoy, en el Código Penal, no hay no hay delitos de lesa humanidad. Hoy, en el Perú, no hay sentenciados por delitos de lesa humanidad", remarcó el abogado.