Juan Jiménez asegura que "no es válida" la carta que envió Dina Boluarte a la Corte IDH

"No (es válida) porque todos los actos del presidente requieren un refrendo ministerial. Son nulos los actos del presidente, dice la Constitución, si no llevan refrendo ministerial. Esa nota diplomática que se remitió a la Corte IDH, ¿Quién asume la responsabilidad política? ¿El canciller? ¿El primer ministro o el de justicia? Bueno, no sabemos porque nadie refrendó esa nota. Creo en la tesis de la nulidad de esa nota", detalló en entrevista a Octavo Mandamiento.