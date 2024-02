Aldo Vásquez, vicepresidente de la JNJ: Hay un sector del Congreso que busca liquidar a la junta

“No me sorprende, porque en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que la integran veinte congresistas, habían tenido catorce votos, sin embargo, no han sumado muchos más. Para la remoción de los miembros de la junta se requiere dos tercios del número de congresistas. Entonces, si extrapolamos este resultado al Pleno del Congreso, probablemente no llegarían a completar los votos”, dijo en Hora y Treinta de Canal N.