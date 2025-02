"Creo que no obedece a una estrategia sólida que nos haga creer que realmente se está pensando en fortalecer la gestión deportiva. No hay un fortalecimiento del IPD, sino que va a complejizar nuevamente el manejo de estas instalaciones de alta complejidad", advirtió.

La exsecretaria de los Juegos Panamericanos Lima 2019 destacó que la principal contribución de Legado no fueron solo las infraestructuras, sino el modelo de gestión eficiente y libre de corrupción.

"El principal legado de Lima 2019 no han sido las obras, sino la forma en cómo se ha gestionado. Nosotros no hemos manchado el deporte con corrupción y no quisiéramos que se empiece de esa manera con este gran evento", remarcó Moreno.