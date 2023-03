América Televisión y Canal N se unen a Cáritas en campaña 'Llamado urgente de Solidaridad'

Por su parte, el director de Cáritas Lima, Jorge Guerra, agradeció el apoyo, he hizo un llamado de solidaridad a la población para que se sume a esta campaña. "Creo que ahora más nos necesitan y a través de los productos que donan, podemos hacerlas llegar a nuestros hermanos de todo Lima con nuestra red Cáritas, y no nos olvidemos de nuestros hermanos del norte, también a través de la red Cáritas Piura, Chiclayo, Trujillo, podemos hacer entrega de todos estos productos y, por que no, estar cerca de ellos en estos momentos tan críticos", refirió.