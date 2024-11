Jefe de Qali Warma descartó renuncia de Demartini

“La decisión de renunciar no me la ha transmitido. Lo que veo es a un ministro comprometido, que trabaja intensamente, día a día, y que respalda a la gestión que se viene realizando en el programa Qali Warma. Es una gestión, que tiene seis meses, y se nos ha dado todo el apoyo para erradicar todos estos problemas, que no vienen de ahora”, dijo en N Portada de Canal N.