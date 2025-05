Salas enfatizó que la situación no puede ser ignorada: “Claro que me preocupa que en mi nueva casa haya gente tan cuestionada”, expresó.

En #CuentasClaras , Martín Salas, flamante vocero de APP: "No soy abogado defensor de ninguna personalidad política. Soy vocero de un partido político"

APP reconoce problemas internos

El vocero político admitió que Alianza para el Progreso no está libre de cuestionamientos, señalando que “ninguna institución está exenta de tener serios problemas o denuncias en su interior”. Indicó que su incorporación busca justamente fortalecer el partido desde adentro.

“La pelota no se mancha”: defensa institucional

Para Salas, la existencia de miembros con investigaciones penales no debe usarse para estigmatizar al partido en su conjunto. Citando a Diego Maradona, afirmó: “La pelota no se mancha”, sugiriendo que el trabajo institucional de APP no debe quedar desacreditado por acciones individuales.