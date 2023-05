Asesor legal de Lima Expresa sobre allanamiento: "Fue innecesario y desproporcionado"

"Se le ha requerido una información vinculada a la compra del proyecto, en la que Lima Expresa no intervino porque fue la empresa el objeto de la transacción de la compra-venta. La compra de las acciones ocurrió entre una empresa brasilera, Invepar, que OAS tenía alguna participación, y Vinci Highways. Esa información de la transferencia de acciones no está en posesión de la Lima Expresa, pero la Fiscalía no entendió o no quiso entender", detalló Pereyra.