“Siempre dije que es un papel firmado, un engaña pueblo que no da resultados. Lo que ha ocurrido es la consecuencia de eso”, declaró a la prensa.

En esa línea, Mariño subrayó que, pese a tener más de 200 policías y personal del Ejército en la provincia, no hay resultados.

“¿Qué resultados han dado hasta la fecha? Ninguno. ¿Por qué? Porque no tienen a las bandas criminales identificadas, ni a sus miembros. Lo que se necesita es servicio de inteligencia en el mismo territorio”, exigió.

El burgomaestre insistió en que no basta con reforzar el número de efectivos si no se incluye un despliegue real de unidades especializadas: “No puede ser que manden solo uno o dos efectivos de inteligencia. Tiene que ser un equipo completo, con capacidad de acción, no a tomarse la foto”.