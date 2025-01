No obstante, considera que Salhuana debería quedarse en el país y afrontar esta crisis que vive actualmente el Congreso.

“Es una decisión estrictamente personal y política. En este caso, el presidente Salhuana sabrá explicar las decisiones de por qué ha hecho una cosa y no otra. Yo le he dicho al presidente que si hubiera sido él no hubiera viajado, pero creo que finalmente es una decisión que tiene que asumir como presidente y como político”, declaró.