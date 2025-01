CDC sobre HMPV: No hay información oficial de la OMS o China

Munayco recordó que la información respecto al HMPV que se ha venido propagando en redes sociales y algunos medios de comunicación no es oficial, pues no hay pronunciamiento hasta el momento de las autoridades sanitarias chinas; tampoco de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) o de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

"Lo conocemos como infodemia, información que no es verdadera. Detectamos esta circulación de información con un sistema que hace búsqueda en medios nacionales e internacionales. No hay nada oficial. No hay razón para alarmarse, no hay ninguna pandemia, no se va a generar una pandemia. No es un virus nuevo, es un virus que ya viene presentándose todos los años de manera estacional", agregó.