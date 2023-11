César Acuña sobre estatua develada en su universidad: "Las personas deben ser reconocidas y valoradas en vida"

"Esta estatua, deben saber que, viene de personas que me conocen hace 43 años cuando fundé la academia de ingeniería, que creo les cambió la vida a los jóvenes. Fundé la Universidad César Vallejo, la Autónoma, la de Señor de Sipán, creé un partido político. Creo que la trayectoria que he recorrido hasta ahora ha servido de impulso para que los que me conocen valoren en vida mi trabajo. No creo que sea vanidoso, pero va a ser imposible que aparezca un peruano y forme tres universidades", aseveró.