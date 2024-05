César Acuña: Una vacancia presidencial depende del Congreso

"Esperemos la decisión del Congreso. Una vacancia presidencial depende del Congreso y se necesitan 87 votos. No debemos apresurarnos si hay o no vacancia. En cuanto a que la presidenta declare o no, ella debe tener asesores y espero que la hayan aconsejado de la mejor. La instancia a la que debe aclarar son dos, Fiscalía y Poder Judicial", dijo.