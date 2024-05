César Ritter reveló por primera vez que fue diagnosticado con TDHA

“Yo tengo un problema de Déficit de Atención (TDAH) que me ha perseguido toda la vida. Diagnosticado y recontra diagnosticado, y últimamente me volví a evaluar porque es la mayor lucha para mí a todos los niveles. Porque de niño uno no sabe muy bien, y la cuestión es que siempre me ha costado aprenderme las cosas de memoria”, relató Ritter, quien además se sinceró y contó lo difícil y retador que ha sido para él superar esta condición siendo actor.