Congresista Alfredo Azurín defiende actuación de la Policía y refiere que hay infiltrados en movilizaciones

Azurín también aseguró que la Policía Nacional no sale a matar, como muchos han reclamado, incluso pidió que las autoridades salgan y los acompañen. "La policía no sale a matar, definitivamente yo Alfredo Azurin le puedo garantizar bajo responsabilidad que la policía no sale a matar, lo que buscan es que haya un muerto de parte de ellos para juzgar a la policía. Por eso pido al Ministerio Público, a la Defensoría del Pueblo ya las ONG's que estén ahí donde está a policía para que tengan una realidad más subjetiva de lo que están pasando", exigió.