La congresista María del Carmen Alva se pronunció sobre la reciente aprobación de la ley de detención preliminar en casos de no flagrancia .

En esa línea, indicó que el Ejecutivo la observó y retrasó su implementación. Ahora, se está buscando asegurar que no haya más modificaciones indebidas en la ley que debiliten la lucha contra la criminalidad.

Alva mencionó que hubo errores en la redacción de algunas leyes, y estos errores ya se han corregido. A su vez, remarcó que la lucha contra la criminalidad no se ha debilitado.

Alva también acotó que no ha recibido información oficial sobre que hayan llegado marcados. La Cancillería está trabajando para asegurar que se respeten los derechos humanos de los deportados.

“Ellos son recibidos por funcionarios de la policía y otros ministerios, que les brindan orientación y servicios. No hemos escuchado confirmación de que hayan sido marcados, aunque es posible que esto se haya dado en algunos casos, pero no tenemos detalles”, manifestó.

“Sin embargo, no hay un seguimiento claro sobre si logran conseguir trabajo o reintegrarse adecuadamente en la sociedad peruana. Creo que el gobierno debería hacer un seguimiento a largo plazo para ver cómo estas personas se reinsertan, ya que no sabemos si muchos de ellos volverán a delinquir”, continuó.

María del Carmen Alva señaló que es un tema muy delicado y diplomático. Comentó que la Cancillería está manejando este caso con mucha discreción para no entorpecer las negociaciones con el gobierno venezolano.

“Hay varios ciudadanos de diferentes países, no solo peruanos, en una situación similar. El gobierno está trabajando en este tema y confiamos en que seguirán haciendo esfuerzos para resolver la situación, aunque no se han dado detalles públicos sobre las negociaciones”, sostuvo.

Acciones legales del ex presidente Castillo para frenar su caso

La congresista dijo que el ex presidente Castillo está recurriendo a todas las vías posibles para evitar que su caso avance. No obstante, consideró que no tendrá éxito, ya que todos los intentos de frenar la justicia han sido rechazados hasta ahora.