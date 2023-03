Congresista Flavio Cruz sobre ministro del Interior: "Si lo destituyen sería un mensaje para un proceso de reconciliación"

De otro lado, criticó los anuncios dados por la presidenta Boluarte para el desarrollo de la región Puno, "Nadie esperaba que sucediera el tema Ilave, no esperábamos qué pasará mañana o pasado, lo que hace (la presidenta) es provocar. Yo diría que anunció propinas para Puno y de las mayores obras de impacto no hay nada, descolmatación del lago, cuencas, carreteras, no hay obras de impacto", refirió.