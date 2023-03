Congresista Ilich López sobre adelanto de elecciones: "Tiene que irse al archivo"

El parlamentario señaló que el adelanto de elecciones no podría darse, debido a que en la Constitución Política del Perú, no existe un punto que habla sobre adelanto, y que no existe ningún tipo de revocatoria al cargo de parlamentario. "Las elecciones en un estado democrático vienen de un contexto donde los ciudadanos toman decisiones y todos en conjunto debemos ser responsables", refirió.