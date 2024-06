Congreso: Regresa a comisión el dictamen que impide postular a sentenciados

CONGRESISTA MARTHA MOYANO PRESENTÓ CAMBIOS

“Que cuando uno va a hacer una reforma tiene que haber consenso y consenso no hubo. Cuando uno busca consenso, como presidenta tiene la responsabilidad de lograrlo y lo que he estado haciendo es eso. Si ustedes se dan cuenta, no estaba un grupo de acuerdo con un tema, lo quito. No están de acuerdo el otro, lo pongo. No hay acuerdo, no hay consenso”, señaló Moyano.