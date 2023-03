Congreso justificó gastos en viáticos de viajes y remodelaciones de oficinas

Seminario respondió sobre la primera parte de esta denuncia, refiriendo que Se pidió 43 trabajadores, de los cuales 16 fueron contratados. "La diferencia de 27 trabajadores, son especialistas que ya laboraban en el Congreso y que han sido reubicados del servicio parlamentario al servicio de comisiones", dijo el jefe de Comunicaciones. Mientras que Durand respondió sobre la segunda parte. "En una lectura ligera se puede pensar que un auxiliar puede pasar a ser profesional, pero eso no es cierto, porque el acuerdo establece términos generales, pero se aplica el reglamento interno del Congreso que establece los requisitos para ser auxiliar, técnico y para ser profesional [...] no es cierto que este acuerdo de mesa de auxiliar no puede pasar a ser profesional