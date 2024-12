Defensoría solicita reducir feriados compensables en 2025

“El titular de la Defensoría del Pueblo indicó que en el año 2020, el Perú contaba con 12 feriados no laborales declarados por ley, no obstante en los últimos años se aprobó 4 nuevas festividades no laborables, por lo que suman 16 días los días de descanso remunerado para los trabajadores del sector público y privado, aumentándose a 46 si consideramos los 30 días de su periodo vacacional, convirtiendo de esta manera al Perú en país menos atractivo para las inversiones debido a los costos que se tiene que asumir para pagar una contraprestación sin recibir un trabajo a cambio o, pagar una triple remuneración al trabajador si necesita que la actividad de su empresa no paralice”, se lee en el documento publicado este lunes.