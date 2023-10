La congresista Edith Julón y una relación negada

Elva Edith Julón Irigoin no ha declarado ante la Contraloría de la República a su pareja Elder Fernández Núñez. Esta es su declaración jurada de 2021 cuando asumió el cargo y no aparece el nombre de su entonces conviviente. En la del 2022, Julón tampoco lo registró como su conviviente. Pese a que Fernández era un funcionario público, la congresista de APP no advirtió de los posibles conflictos de interés que la relación podía generar.