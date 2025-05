La ministra de Comercio Exterior y Turismo, Desilú León , se pronunció sobre las investigaciones fiscales que alcanzan a once ministros del actual gabinete liderado por Eduardo Arana .

En diálogo con Canal N, la titular del Mincetur dijo que “como todo funcionario público, estamos sujetos a denuncias”. Agregó que muchas de ellas no llegan a concretarse o ser archivan.

León reconoció que ella misma enfrenta denuncias por hechos ocurridos años atrás. “Tengo dos denuncias de 2014 que nunca me han notificado. He identificado cinco en total, de las cuales cuatro no han llegado a mi conocimiento formal. Una está en trámite y ya presentamos descargos”, señaló.