Dina Boluarte evitó responder si recibía información privilegiada de las investigaciones en su contra

“La investigación inició cuando yo estaba de candidata a la primera vicepresidencia y al abogado que se menciona yo no lo conocía. Entonces yo no podría afirmar o decir palabras de terceros. Yo solo puedo decir que siempre he sido muy ordenada con los abogados y respetuosa de los procesos. Yo acudo a las reuniones con mis abogados para acudir a las citaciones que me hace el Ministerio Público. Esa es la única relación entre el abogado y su patrocinado”, continuó.